Alfonso Signorini ha lasciato la direzione del settimanale “Chi”, dopo 20 anni

Alfonso Signorini ha lasciato dopo 20 anni la direzione del settimanale di gossip Chi. Signorini, che è anche uno dei personaggi televisivi più noti in Italia, divenne direttore responsabile nel 2006 e dal 2023 era rimasto direttore editoriale, quindi con un ruolo meno diretto nella gestione della rivista. La carica di direttore responsabile era stata assunta da Massimo Borgnis.

Signorini ha detto che la decisione era stata presa anni fa per questioni personali, e che non ha a che fare con il suo coinvolgimento, a dicembre, in un’indagine per estorsione e violenza sessuale legata al grosso caso mediatico provocato da Falsissimo, il discusso programma di gossip e infotainment pubblicato su YouTube dall’ex paparazzo Fabrizio Corona. Per questo caso a fine dicembre Signorini aveva sospeso «in via cautelativa» i suoi rapporti di lavoro con Mediaset (di proprietà del gruppo Fininvest, di cui fa parte anche l’editore di Chi, Mondadori).

Il 22 dicembre, in un episodio di Falsissimo, Corona aveva intervistato Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello VIP, programma condotto da Signorini. Medugno aveva raccontato di aver flirtato con Signorini via chat su indicazione del suo manager, che gli aveva detto che era l’unico modo per entrare nel programma. Aveva aggiunto di essere stato costretto ad avere un rapporto con Signorini durante un incontro a casa sua. Pochi giorni prima dell’intervista, Medugno aveva presentato la denuncia da cui era partita l’indagine su Signorini.