L’Afghanistan dice di aver sventato un attacco aereo del Pakistan contro l’ex base statunitense di Bagram

L’Afghanistan ha detto di aver respinto l’attacco aereo del Pakistan contro la base aerea di Bagram, un’ora di macchina a nord di Kabul. Quella di Bagram è stata per molto tempo la principale base militare statunitense in Afghanistan, fino al ritiro di tutti i soldati statunitensi nel luglio del 2021, e la successiva riconquista del potere nel paese da parte dei talebani,

La polizia della provincia di Parwan, dove si trova Bagram, ha detto che nella notte tra domenica e lunedì diversi jet militari pakistani sono entrati nello spazio aereo afghano e hanno tentato di bombardare la base aerea di Bagram. Le forze afghane hanno detto di aver risposto con «sistemi antiaerei e di difesa missilistica», riuscendo a contrastare l’attacco.

La scorsa settimana il Pakistan ha iniziato ad attaccare l’Afghanistan – con cui condivide un confine di oltre 2.600 chilometri – dopo mesi di tensioni, e l’Afghanistan ha risposto attaccando a sua volta il territorio pakistano: è il più grosso sviluppo nei rapporti tra i due paesi dopo il cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre a seguito dei violenti scontri in cui erano morte decine di soldati e di civili. Il Pakistan accusa i talebani di ospitare e sostenere il gruppo terroristico Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), noto anche come talebani pachistani, che sono distinti dai talebani afghani ma con cui c’è una forte vicinanza.

