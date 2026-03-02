Tre aerei militari statunitensi sono stati abbattuti accidentalmente dalla contraerea del Kuwait

Tre aerei militari F-15E degli Stati Uniti sono stati abbattuti in Kuwait per sbaglio dalla contraerea del paese. Tutti e sei i soldati americani a bordo si sono lanciati fuori dagli aerei, sono sopravvissuti e stanno bene. Il Kuwait è alleato degli Stati Uniti e sta cercando di contrastare la rappresaglia dell’Iran, che sta bombardando i paesi del golfo Persico in risposta agli attacchi israeliani e statunitensi iniziati sabato. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il fuoco amico.

Gli F-15E (soprannominati strike eagle) sono cacciabombardieri, cioè aerei militari impiegati sia per attaccare altri aerei, sia per bombardare obiettivi al suolo. Sono stati progettati negli anni Ottanta, e recentemente ne è stata prodotta anche una versione aggiornata.

