La leader dell’opposizione democratica venezuelana María Corina Machado ha detto che tornerà in Venezuela «nelle prossime settimane». Machado, che per il suo ruolo ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2025, è stata finora del tutto esclusa dalla gestione del potere in Venezuela dopo la rimozione da parte degli Stati Uniti del presidente autoritario Nicolás Maduro il 3 gennaio. Inizialmente sembrava che il presidente statunitense Donald Trump intendesse appoggiarla come nuova leader del paese, ma poi ha sostenuto la vice-presidente di Maduro, Delcy Rodríguez.

Machado aveva vissuto diversi mesi in clandestinità dopo le elezioni del 2024, vinte da Maduro con estesi brogli, ed è stata incriminata in Venezuela per cospirazione, incitamento all’odio e terrorismo. Nel dicembre del 2025 era andata a Oslo per ricevere il Premio Nobel e da allora non era più tornata in Venezuela. Il nuovo governo venezuelano ha concesso un’amnistia ai prigionieri politici (che comunque funziona in modo assai limitato), e non è chiaro come gestirà il ritorno della sua principale oppositrice.

