I dati Auditel sulla serata finale del Festival di Sanremo

La società Auditel ha diffuso i dati sulla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, vinto da Sal Da Vinci: è stata seguita in media da 11 milioni di spettatori, pari al 68,8 per cento di share. Sono aumentati di poco rispetto alla serata precedente, dedicata alle cover, ma diminuiti parecchio rispetto all’edizione del Festival del 2025, quando la finale fu vista da 13 milioni di spettatori, pari al 72,7 per cento di share. In generale, tutta l’edizione del 2026 ha avuto meno spettatori rispetto all’edizione precedente.

Anche quest’anno i dati si riferiscono alla cosiddetta “total audience”, il metodo che Auditel utilizza dal 2025 per misurare ed elaborare i dati: rispetto ai modelli precedenti, che prendevano in considerazione principalmente il pubblico della televisione, considera anche gli spettatori dei servizi di streaming e di altri tipi di dispositivi.

– Leggi anche: Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo