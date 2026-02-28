I dati Auditel sulla serata delle cover al Festival di Sanremo

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti e alle cover, il numero di spettatori è aumentato rispetto alle serate precedenti: secondo i dati Auditel, sono stati in media 10,8 milioni, pari al 65,6 per cento di share, rispetto ai 9,5 milioni delle due serate precedenti. Il dato conferma invece un netto calo rispetto all’edizione del festival del 2025, quando la serata delle cover era stata vista da 13,5 milioni di spettatori, pari al 70,8 per cento di share. La serata della cover del 2026 è stata vinta dalla cantante Ditonellapiaga, che presentava in duetto con TonyPitony una cover di “The lady is a tramp”, canzone americana famosa nell’interpretazione di Frank Sinitra.

Il metodo che Auditel utilizza dall’anno scorso per misurare ed elaborare i dati è definito “total audience”: rispetto ai modelli precedenti, che prendevano in considerazione principalmente il pubblico della televisione, considera anche gli spettatori dei servizi di streaming e di altri tipi di dispositivi.

