Il ministro della Difesa Guido Crosetto sta infine tornando in Italia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, che da ieri era bloccato a Dubai, dove si trovava con la famiglia e non per impegni istituzionali, ha detto che sta rientrando in Italia con un volo militare. Ha anche detto che la sua famiglia resterà a Dubai per venire poi rimpatriata in un momento successivo, insieme ad altri cittadini italiani che in questo momento si trovano lì. Ieri alcuni membri del governo italiano, fra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, avevano detto di non essere al corrente del viaggio di Crosetto. Dubai è stata uno degli obiettivi della ritorsione dell’Iran contro l’attacco compiuto da Stati Uniti e Israele.