Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico dell’edizione del 2027 del Festival di Sanremo

Stefano De Martino durante un programma (ANSA/ CIRO FUSCO)
Il conduttore Stefano De Martino, uno dei più apprezzati nella Rai degli ultimi anni, sarà il conduttore e direttore artistico dell’edizione del 2027 del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti, a sua volta conduttore e direttore di quella del 2026 e della precedente, in diretta durante la serata finale (una modalità abbastanza insolita).

De Martino ha 36 anni ed è noto principalmente per la conduzione del programma Affari tuoi, uno dei più seguiti su Rai 1, ed erano anni che si parla di lui come un potenziale conduttore di Sanremo.

Tag: festival di sanremo-stefano de martino-televisione

