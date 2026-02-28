Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico dell’edizione del 2027 del Festival di Sanremo

Il conduttore Stefano De Martino, uno dei più apprezzati nella Rai degli ultimi anni, sarà il conduttore e direttore artistico dell’edizione del 2027 del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti, a sua volta conduttore e direttore di quella del 2026 e della precedente, in diretta durante la serata finale (una modalità abbastanza insolita).

De Martino ha 36 anni ed è noto principalmente per la conduzione del programma Affari tuoi, uno dei più seguiti su Rai 1, ed erano anni che si parla di lui come un potenziale conduttore di Sanremo.