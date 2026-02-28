Sono riprese le ricerche di Sara Pedri, 5 anni dopo la scomparsa

In Val di Non, in provincia di Trento, sono riprese le ricerche di Sara Pedri, una ginecologa di Forlì di cui non si hanno notizie da cinque anni. Quando scomparve, Pedri aveva 31 anni. Le ricerche sono riprese in particolare nella zona del lago di Santa Giustina, dove fu trovata la sua auto.

Pedri lavorava all’ospedale Santa Chiara di Trento. Diede le dimissioni il giorno prima di sparire, all’inizio di marzo del 2021. Nei mesi precedenti aveva raccontato più volte alla sua famiglia di avere subito mobbing e frequenti umiliazioni sul luogo di lavoro.

La sua storia spinse l’azienda ospedaliera ad aprire un’indagine interna, e in seguito ce ne fu anche una giudiziaria che portò a un processo per presunti maltrattamenti, in cui erano imputati l’allora primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia e la sua vice. Entrambi sono stati assolti con formula piena il 31 gennaio del 2025. Secondo la famiglia di Pedri, e secondo l’accusa al processo, Pedri si suicidò nell’area del lago di Santa Giustina.