Un tribunale di Colonia ha ordinato di sospendere la classificazione del partito di estrema destra AfD come organizzazione estremista

Un tribunale amministrativo di Colonia, in Germania, ha ordinato all’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni del paese, di sospendere la definizione del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) come «un’organizzazione estremista». La sospensione a cui si riferisce la sentenza durerà fino a quando il tribunale non si sarà espresso in modo definitivo sulla questione, ma non si sa quando questo accadrà.

Il BfV aveva dichiarato AfD un pericolo per la democrazia nel maggio del 2025, e pochi giorni dopo AfD aveva presentato un ricorso presso il tribunale di Colonia, che ha giurisdizione sul caso perché il BfV ha sede in quella città. Nella pratica la designazione di AfD come organizzazione estremista autorizzava i servizi segreti ad aumentare i controlli sulle attività del partito, per esempio utilizzare informatori o intercettare i telefoni dei suoi esponenti (seppure con alcuni limiti, soprattutto nei confronti dei parlamentari). Mentre il caso è ancora aperto, il BfV non dovrà più definire AfD un’organizzazione estremista nei suoi comunicati pubblici. Anche se con meno strumenti, potrà comunque continuare a monitorare la sua attività.

I giudici hanno ritenuto che, nonostante vi fossero prove di dichiarazioni e posizionamenti politici potenzialmente incostituzionali all’interno dell’AfD, non vi fossero sufficienti evidenze per definire il partito nel suo complesso come estremista.

Il ministro degli Interni Alexander Dobrindt ha commentato che il governo federale prenderà atto della decisione del tribunale in attesa dell’udienza principale. I politici dell’AfD hanno invece festeggiato. La co-presidente Alice Weidel ha scritto che indirettamente «il tribunale amministrativo di Colonia ha messo un freno a quei fanatici che vogliono mettere al bando il partito. Una grande vittoria non solo per l’AfD, ma anche per la democrazia e lo stato di diritto!».