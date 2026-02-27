L’Atalanta giocherà contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League

Venerdì ci sono stati i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League maschile, il torneo di calcio più prestigioso d’Europa. L’Atalanta, l’unica squadra italiana rimasta nella competizione, giocherà contro il Bayern Monaco (è la prima volta che queste due squadre si affrontano).

Sarà una partita molto difficile per l’Atalanta. Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti del mondo e quest’anno è particolarmente in forma, tant’è che ha fatto il miglior inizio di stagione di sempre nel calcio europeo. Durante la cosiddetta “fase campionato” della Champions League è arrivato secondo, e si è così potuto qualificare direttamente agli ottavi. L’Atalanta, invece, era arrivata 15esima, e come tutte le squadre finite tra il nono e il 24esimo posto ha dovuto giocare i playoff: mercoledì ha battuto i tedeschi del Borussia Dortmund con un brillante 4-1, ribaltando il 2-0 subito all’andata e passando il turno.

Forse comunque questo sorteggio non è andato così male per l’Atalanta: l’altra squadra che avrebbe potuto incontrare agli ottavi era l’Arsenal, che era arrivato primo nella fase a gironi vincendo tutte e otto le sue partite. All’inizio di questa stagione in Champions League c’erano quattro italiane, ma è rimasta solo l’Atalanta: il Napoli è stato eliminato nella fase campionato, e Inter e Juventus sono state eliminate nei playoff da Bodø/Glimt e Galatasaray.

Venerdì ci sono stati anche i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. Roma e Bologna sono le due italiane ancora in gara e giocheranno l’una contro l’altra: non capita spesso che due squadre italiane si incontrino in un torneo europeo. La Fiorentina, l’unica italiana in Conference League, non sa ancora contro chi giocherà: i sorteggi per questo torneo saranno alle 14.