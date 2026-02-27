In Ucraina è iniziato un cessate il fuoco nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia per permettere alcune riparazioni

L’Ucraina e la Russia hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco temporaneo nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, con l’obiettivo di permettere il ripristino di un’importante linea elettrica di riserva che alimenta la centrale. L’accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione dell’AIEA, l’agenzia dell’ONU per l’energia atomica.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, una delle più grandi in Europa, si trova nel sudest dell’Ucraina, ed è stata occupata dai russi nelle prime settimane dell’invasione iniziata nel 2022. Attualmente non produce energia elettrica, anzi ne ha bisogno per garantire il controllo dei reattori. Un accordo simile a quello stretto oggi era stato raggiunto anche lo scorso anno, quando per settimane c’erano stati dei problemi alle linee elettriche e la centrale aveva dovuto utilizzare l’energia elettrica proveniente da alcuni generatori.

Il cessate il fuoco è iniziato venerdì e dovrebbe durare almeno una settimana, il tempo necessario secondo le autorità russe per sistemare la linea elettrica. Al momento il governo ucraino non ha commentato la vicenda.