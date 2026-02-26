I dati Auditel sugli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo

Auditel ha pubblicato i dati sul numero di spettatori della seconda serata del Festival di Sanremo, andata in onda mercoledì sera. La puntata ha avuto in media 9,5 milioni di spettatori, pari al 59,5 per cento di share. È un dato in netto calo rispetto all’anno scorso, quando la seconda serata era stata vista da più di 11 milioni di spettatori con il 64 per cento di share, e in lieve miglioramento rispetto alla prima puntata del festival, che martedì aveva avuto in media 9 milioni e 600mila spettatori, o il 58 per cento di share.

Anche la prima puntata di quest’edizione comunque aveva avuto meno ascolti rispetto a quella del 2025. Probabilmente c’entrava anche la sovrapposizione con la partita di Champions League tra Inter e Bodø/Glimt, finita con la sconfitta dell’Inter per 2-1 e la sua eliminazione dal torneo.

Il metodo che Auditel utilizza dall’anno scorso per misurare ed elaborare gli ascolti è definito “total audience”: rispetto ai modelli precedenti, che prendevano in considerazione principalmente il pubblico della televisione, considera anche gli spettatori dei servizi di streaming e di altri tipi di dispositivi.