I dati Auditel sugli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo

Auditel ha pubblicato i dati sul numero di spettatori della prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì sera. La puntata ha avuto in media 9 milioni e 600mila spettatori, pari al 58 per cento di share. È un dato in calo rispetto allo scorso anno, quando la prima serata era stata vista da più di 12 milioni di spettatori con il 65 per cento di share.

Il metodo che Auditel utilizza dall’anno scorso per misurare ed elaborare gli ascolti è definito “total audience”: rispetto ai modelli precedenti, che prendevano in considerazione principalmente il pubblico della televisione, dà un peso maggiore agli spettatori dei servizi di streaming e on demand e di altri tipi di dispositivi.