L’ex ministro greco Yanis Varoufakis andrà a processo per l’aneddoto sulla droga che aveva raccontato in un podcast

Il politico greco Yanis Varoufakis ha detto che sarà processato per incitamento e promozione dell’uso di sostanze stupefacenti, per via delle dichiarazioni che aveva fatto durante un podcast. Si era parlato del caso perché Varoufakis aveva comunicato di essere stato convocato dalla polizia dopo un’intervista in cui raccontava di avere assunto ecstasy una volta molto tempo fa, nel 1989, descrivendola come un’esperienza «straordinaria». Nella stessa occasione, aveva ammonito sugli effetti indesiderati e negativi delle droghe.

Da allora Varoufakis era sotto indagine. Il suo partito, Mera25, ha detto che il processo inizierà il 16 dicembre e ha accusato il governo di destra di volerlo intimidire: «Mandare a processo un leader di partito perché ha parlato delle sue esperienze con la droga decenni fa non è accidentale». Varoufakis è noto soprattutto perché nel 2015 fu ministro delle Finanze nel governo di sinistra di Alexis Tsipras. Mera25 non ha seggi nel parlamento greco.