Nel sudest del Brasile ci sono decine di morti e dispersi per via di alluvioni e frane 

Nello stato brasiliano del Minas Gerais, nel sudest del paese, decine di persone sono morte a causa di alluvioni e frane provocate dalle forti piogge che vanno avanti da settimane, e 38 persone sono ancora disperse. Le due città più colpite sono Juiz de Fora e Ubá, nel sudest dello stato. A Juiz de Fora una decina di case è stata trascinata via in un torrente di fango, che ha ucciso 30 persone; a Ubá invece un fiume è straripato allagando la città: era già successo in passato, ma non con questa intensità. Secondo le previsioni meteorologiche le piogge dovrebbero continuare nei prossimi giorni.

Le alluvioni hanno trasformato le strade in fiumi, che trascinano con sé macchine, elettrodomestici e detriti, e in alcuni casi hanno fatto collassare edifici. Molte persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie case, e ci sono state centinaia di operazioni di soccorso.