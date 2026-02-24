Il biatleta Tommaso Giacomel è stato operato al cuore a causa di un’aritmia cardiaca

Il biatleta italiano Tommaso Giacomel è stato operato al cuore per risolvere un’aritmia atriale, ovvero un’alterazione del battito cardiaco a livello degli atri (le due cavità superiori del cuore). L’operazione – un’ablazione, cioè l’eliminazione del tessuto cardiaco responsabile dell’aritmia – è stata fatta all’ospedale Galeazzi di Milano, è considerata riuscita e Giacomel sarà dimesso giovedì. Dovrà ora fare alcuni esami di controllo, superati i quali potrà tornare ad allenarsi e gareggiare tra due settimane.

Giacomel si era ritirato improvvisamente durante l’ultima gara maschile di biathlon alle Olimpiadi, mentre si trovava in prima posizione poco dopo metà gara, con ottime possibilità di medaglia.

Inizialmente non si era capito il motivo del ritiro, e poco dopo la gara Giacomel aveva detto di aver avuto difficoltà a respirare normalmente. Successivi esami a cui era stato sottoposto non avevano riscontrato anomalie. Giacomel ha comunque terminato le Olimpiadi con una medaglia d’argento, vinta nella staffetta mista del biathlon. Potrebbe tornare a gareggiare in questa stagione, anche se la Coppa del Mondo di biathlon finisce il 22 marzo.