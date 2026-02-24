Le foto di New York City ricoperta di neve

Da lunedì nella città di New York è in corso una nevicata molto intensa: si sono accumulati tra i 20 e i 30 centimetri di neve, che hanno ricoperto in modo variabile tutti i quartieri. Per ora è la nona nevicata più intensa di sempre nella città.

Molte persone ne stanno approfittando per tirare fuori gli sci e usarli per spostarsi, divertirsi o per monitorare parchi e zone più isolate e raggiungere chi ha bisogno di aiuto. Central Park si è riempito di persone con slittini e snowboard, molti hanno fatto pupazzi di neve o altri giochi.

Alcuni hanno inventato mezzi alternativi per spostarsi.

Già a fine gennaio c’era stata una grossa tempesta di neve nella città, con temperature molto al di sotto della media: 20 persone erano morte, perlopiù senza dimora.

Lunedì il sindaco Zohran Mamdani ha preso misure eccezionali per cercare di limitare i problemi: ha vietato gli spostamenti non necessari fino al primo pomeriggio e ha ordinato la chiusura di tutte le scuole (che riapriranno martedì mattina, nel pomeriggio italiano). Ha inoltre rinforzato le squadre di operatori di strada, ossia quelli che individuano le persone senza casa per offrire posti nei rifugi cittadini o comunque in luoghi riscaldati. Il comune sta inoltre reclutando nuovi spalatori di neve d’emergenza, ruolo per cui ha aumentato la paga: da 19 a 30 dollari base l’ora.

Martedì dovrebbero riaprire gli edifici pubblici che erano rimasti chiusi lunedì e la maggior parte dei trasporti pubblici dovrebbe riprendere a funzionare. Molti voli da e per New York restano cancellati.

La tempesta di neve sta colpendo anche molte altre zone del New England, la regione del nordest degli Stati Uniti che comprende tra gli altri gli stati del Maine, del Vermont e del Massachusetts, oltre a quello di New York. La neve, i venti le piogge stanno causando parecchi disagi nella circolazione stradale e aerea, e lunedì pomeriggio più di 600mila persone erano senza elettricità.