Un’esplosione ha fatto crollare una palazzina poco fuori Verona: una persona è morta e tre sono rimaste ferite

Martedì attorno alle 18 c’è stata un’esplosione che ha fatto crollare parzialmente una palazzina di tre piani in una frazione di Negrar, pochi chilometri a nord di Verona. I Vigili del fuoco hanno soccorso tre persone ferite, due uomini e una donna, e poi hanno recuperato il corpo di un quarto uomo rimasto intrappolato e morto sotto alle macerie. Per ora le cause dell’esplosione non sono note. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere partita da una bombola di gas.