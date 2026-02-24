Un agente di polizia è stato ucciso dall’esplosione di una bomba in una stazione di Mosca

Nella notte tra lunedì e martedì una persona ha fatto esplodere una bomba vicino a un’auto della polizia davanti alla stazione Savyolovsky, nel nord di Mosca. L’esplosione ha ucciso un agente di polizia e ne ha ferito un altro. Il ministero dell’Interno russo ha detto che la persona che ha fatto detonare la bomba è stata trovata morta sul posto poco dopo: non sono state date maggiori informazioni sulla sua identità e sulle cause della morte.

Per il momento le autorità russe non hanno avanzato ipotesi sul motivo dell’attacco: in passato per attacchi di questo tipo avevano spesso accusato l’Ucraina. L’ultimo caso risale all’inizio di febbraio, quando un importante generale dell’intelligence russa era stato ferito gravemente a Mosca dopo essere stato colpito più volte alla schiena con un’arma da fuoco: la Russia aveva accusato l’Ucraina di aver organizzato l’attacco.