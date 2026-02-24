Meta ha fatto un grosso accordo con AMD per l’acquisto di chip per l’intelligenza artificiale

L’azienda statunitense AMD (Advanced Micro Devices) ha annunciato un accordo del valore stimato di 100 miliardi di dollari con Meta, che acquisterà chip per l’intelligenza artificiale di sua produzione. L’accordo prevede che nei prossimi cinque anni AMD fornisca a Meta unità di elaborazione grafica (GPU) per un totale di 6 gigawatt di potenza, e che Meta possa acquisire fino al 10 per cento del capitale di AMD, dietro al raggiungimento di certi obiettivi da parte di entrambe le aziende.

Le GPU come quelle prodotte da AMD sono essenziali per la costruzione dei data center, ovvero le grosse strutture per l’elaborazione dei dati che servono a far funzionare i software di intelligenza artificiale. La disponibilità però è limitata, e per questo si è intensificata la concorrenza tra la principale azienda del settore, cioè Nvidia, e rivali minori, come appunto AMD. Per dare l’idea, un gigawatt è la potenza che viene impegnata più o meno da 750mila appartamenti.

Meta, che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, aveva annunciato pochi giorni fa un accordo pluriennale per comprare milioni di chip proprio da Nvidia, e lo stesso aveva fatto OpenAI, l’azienda che possiede il chatbot ChatGPT. Lo scorso ottobre AMD aveva fatto un accordo simile a quello annunciato oggi proprio con OpenAI: era il suo primo grande contratto di fornitura nel settore dell’intelligenza artificiale, e aveva fatto aumentare le sue azioni in maniera significativa. Anche dopo l’annuncio di oggi il titolo di AMD in borsa è salito.

