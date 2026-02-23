Ci sarà una nuova serie dell’anime Neon Genesis Evangelion, ma si sa ancora poco

È in produzione una nuova serie di Neon Genesis Evangelion, uno degli anime più noti e influenti di sempre. Lo hanno annunciato i due studi di animazione che detengono i diritti sulla serie, CloverWorks e Studio Khara, fondato da Hideaki Anno, creatore della serie, durante un evento per celebrare i trent’anni dall’uscita del primo episodio. Attorno a Neon Genesis Evangelion si è sviluppato negli anni un fandom estremamente fedele in tutto il mondo e soprattutto in Giappone, dove ha avuto un successo paragonabile a quello che Guerre stellari ha avuto negli Stati Uniti.

Non si hanno ancora molti dettagli sul numero di episodi, sulla trama o sui tempi. Si sa però che la sceneggiatura è stata assegnata a Yoko Taro, apprezzato autore di videogiochi come NieR: Automata e Drakengard, e la regia a Kazuya Tsurumaki e Toko Yatabe, che avevano già lavorato ad altri prodotti del franchise, come Rebuild of Evangelion. Le musiche sono affidate al compositore Keiichi Okabe.