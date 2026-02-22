È stato trovato morto Luciano Capasso, l’uomo che era disperso da cinque giorni vicino a St. Moritz, in Svizzera

Domenica è stato trovato morto Luciano Capasso, il 25enne italiano che era disperso da cinque giorni nei pressi di St. Moritz, nelle Alpi svizzere, non lontano dal confine con l’Italia. Capasso lavorava in un hotel della zona e mercoledì era uscito per un’escursione in montagna, da cui non era più tornato. La polizia svizzera sospetta che mentre era fuori l’uomo si sia trovato dentro a una bufera. La notizia del ritrovamento del suo corpo è stata data dall’avvocato della famiglia, che però non ha fornito ulteriori dettagli.