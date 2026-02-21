Dopo un’ispezione sanitaria al Mercato Centrale di Milano sono stati chiusi temporaneamente 17 ristoranti su 27

Dopo una recente ispezione sanitaria al Mercato Centrale di Milano, lo spazio riservato a ristoranti e produttori locali della Stazione Centrale, sono stati chiusi temporaneamente 17 ristoranti su 27. L’ispezione è stata compiuta dalla ATS di Milano, che in un comunicato ha detto di avere trovato una «presenza diffusa e massiva» di insetti, «riconducibile principalmente a gravi carenze nella pulizia». Il Corriere della Sera scrive che in tutto soltanto 4 ristoranti sono risultati a norma, mentre altri 6 sono rimasti aperti ma dovranno adeguarsi ad alcune norme igienico-sanitarie.

Il Mercato Centrale ha aperto a Milano nel 2021 ed è uno degli spazi più frequentati della Stazione Centrale.