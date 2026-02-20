Almeno 50 persone sono state uccise in un attacco nel nord-ovest della Nigeria

Almeno 50 persone sono state uccise in un attacco armato a Tungan Dutse, un centro abitato nello stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria. L’attacco è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Non ci sono molte informazioni su quello che è successo, ma un parlamentare nigeriano, Hamisu A. Faru, ha raccontato a Reuters che diversi uomini armati hanno attaccato Tungan Dutse, aggiungendo che hanno rapito anche donne e bambini. Faru ha aggiunto che le autorità locali stanno cercando di capire quante persone siano state rapite.

Non ci sono informazioni su chi possano essere i responsabili. Da qualche tempo in Nigeria si sono intensificati gli attacchi contro centri abitati e rapimenti, soprattutto da parte di gruppi armati locali. In alcuni casi questi gruppi sono formati da criminali comuni, che rapiscono le persone per poter chiedere un riscatto. In altri casi gli attacchi sono compiuti da gruppi collegati a milizie islamiste.