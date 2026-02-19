L’oppositore politico bielorusso Mikalai Statkevich è stato nuovamente liberato dal carcere

L’oppositore politico bielorusso Mikalai Statkevich è stato liberato dal carcere e ora si trova a casa. L’ha fatto sapere la moglie. Statkevich, che ha 69 anni, è tra i più noti oppositori del regime di Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, e per questo è stato arrestato varie volte. Di lui si erano perse le tracce da quando a metà settembre era stato liberato, insieme ad altri prigionieri, grazie a un accordo politico con gli Stati Uniti: come gli altri ex detenuti avrebbe dovuto essere espulso in Lituania, ma lui si era rifiutato di lasciare il suo paese. La moglie ha detto che era dunque tornato in carcere e che ora è stato liberato dopo aver avuto un infarto. Ha aggiunto che il marito ha difficoltà a parlare e che si sta riprendendo.

Statkevich era stato arrestato nel 2020 e condannato a 14 anni di carcere durante le partecipate proteste contro i presunti brogli elettorali nelle elezioni in cui era stato rieletto Lukashenko, che è al potere dal 1994 e che per il suo modo di governare è noto come “l’ultimo dittatore d’Europa”. A metà settembre era stato liberato insieme ad altri 51 prigionieri, sempre grazie all’accordo politico con gli Stati Uniti.

