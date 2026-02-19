eBay ha comprato l’app di vestiti usati Depop da Etsy

Il sito di e-commerce eBay ha acquistato da Etsy (che è sempre un sito per fare acquisti, specializzato in prodotti artigianali e vintage) l’app Depop, una delle più diffuse applicazioni per la vendita di vestiti usati. eBay pagherà 1,2 miliardi di dollari: per la piattaforma è un tentativo di aumentare la sua popolarità fra i clienti più giovani, attirati dalla possibilità di acquistare vestiti a prezzi più bassi che in negozio e con un minore impatto ambientale.

Un comunicato stampa congiunto dice che Depop ha 7 milioni di acquirenti e 3 milioni di venditori mensili, e che il 90 per cento degli utenti ha meno di 34 anni. Le sue operazioni continueranno invariate dopo il passaggio di proprietà.

Etsy comprò Depop nel 2021 per 1,6 miliardi di dollari, in un periodo in cui cercava di acquisire molti marchi diversi per provare a competere con rivali più grossi come Amazon. Negli ultimi anni ha cambiato strategia e ha già venduto altre delle aziende che aveva comprato.