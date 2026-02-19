Il 24 e il 25 maggio ci saranno le elezioni comunali in 626 comuni, fra cui 15 capoluoghi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto che il 24 e il 25 maggio sono stati individuati come date per le elezioni comunali in 626 comuni. L’eventuale secondo turno si terrà il 7 e l’8 giugno. Fra le città al voto ci sono 15 capoluoghi (13 di provincia e 2 anche di regione): Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno.