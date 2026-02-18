Gli U2 hanno pubblicato un EP a sopresa, intitolato “Days of Ash”

Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP (cioè un disco breve), con sei canzoni e intitolato Days of Ash (Giorni di Cenere), in attesa del disco nuovo che uscirà alla fine del 2026. L’ultimo loro disco con canzoni inedite uscì nel 2017. L’EP include una poesia dello scrittore israeliano Yehuda Amichai e cinque nuove canzoni, una delle quali con la partecipazione di Ed Sheeran e Taras Topolia, un cantante ucraino noto anche per i suoi progetti culturali di resistenza contro l’invasione russa. Il gruppo ha definito le canzoni «sei cartoline dal presente», ispirate «alle tante persone straordinarie e coraggiose che combattono in prima linea per la libertà».

