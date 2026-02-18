L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella gara sprint a squadre dello sci di fondo

Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno vinto la medaglia di bronzo nella gara sprint a squadre dello sci di fondo. È la seconda medaglia che l’Italia ottiene nello sci di fondo dopo il bronzo nella staffetta maschile di domenica (con Pellegrino e Barp già protagonisti, tra gli altri, di quella staffetta). Per l’Italia è la 25esima medaglia a queste Olimpiadi: nel medagliere l’Italia è seconda con nove ori, quattro argenti e 12 bronzi.

Pellegrino ha 35 anni ed è alle sue ultime Olimpiadi. In carriera ha vinto molto: sette medaglie ai Mondiali, tra cui una d’oro nella gara sprint a Lahti nel 2017, e quattro medaglie olimpiche, considerando anche quella odierna. Prima di Milano Cortina 2026 aveva infatti vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 e un’altra a Pechino 2022, nella gara sprint individuale.

Barp ha 23 anni e negli ultimi due anni ha raggiunto risultati notevoli, soprattutto in squadra. L’anno scorso interruppe la sua stagione per un’aritmia cardiaca, per la quale è stato operato. È comunque tornato a gareggiare senza problemi, tant’è che in questa stagione ha persino ottenuto il suo miglior risultato individuale, arrivando quarto nella 10 km della tappa di Oberhof.

Nella gara sprint a squadre ogni squadra è composta da due atleti, ognuno dei quali fa tre frazioni dalla lunghezza di 1,5 chilometri. La gara è stata vinta dalla Norvegia, la cui formazione era composta da Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo, che ha vinto la sua quinta medaglia d’oro a queste Olimpiadi ed è diventato il secondo atleta di sempre con più medaglie d’oro (10) dietro al nuotatore statunitense Michael Phelps (28).