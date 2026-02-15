L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino sono arrivati terzi nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo la medaglia di bronzo. La gara, che si è tenuta a Tesero, è stata vinta come previsto dalla Norvegia, mentre al secondo posto è arrivata la Francia. Nella staffetta quattro fondisti fanno una frazione di 7,5 km a testa, le prime due in tecnica classica, la terza e la quarta in tecnica libera.

Era da vent’anni che l’Italia maschile non vinceva una medaglia in staffetta alle Olimpiadi: l’ultima era arrivata a Torino 2006. Per Graz, Barp e Carollo è la prima medaglia olimpica, mentre per Federico Pellegrino, che nell’ultima frazione ha rimontato sulla Finlandia, è la terza, dopo i due argenti individuali vinti nel 2018 e nel 2022. Questa è anche la diciannovesima medaglia italiana a Milano Cortina: con la prossima eguaglierà il suo record alle Olimpiadi invernali, le venti di Lillehammer 1994.