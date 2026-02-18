Gli Stati Uniti hanno annunciato quali saranno i primi investimenti giapponesi nel paese previsti da un accordo firmato a luglio

Il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, ha annunciato i primi investimenti nel paese da parte del Giappone dopo l’accordo commerciale firmato dai due a luglio. Il Giappone si era impegnato a investire 550 miliardi di dollari in progetti situati negli Stati Uniti: inizierà con una centrale elettrica a gas naturale in Ohio, un terminale per l’esportazione del greggio sulla costa del golfo del Messico e una fabbrica di diamanti sintetici in Georgia, del valore complessivo di 36 miliardi di dollari. In cambio gli Stati Uniti avevano ridotto i dazi su diverse categorie di prodotti provenienti dal Giappone.