Secondo il Financial Times, Christine Lagarde lascerà la Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato

Secondo il quotidiano britannico Financial Times, la presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde lascerà il suo incarico prima della fine del suo mandato della durata di otto anni, che dovrebbe terminare nell’ottobre del 2027. Il giornale, solitamente piuttosto prudente su questo tipo di comunicazioni, dice di averlo saputo da una fonte anonima che sarebbe a conoscenza dei progetti di Lagarde. La BCE, però, ha detto che Lagarde non ha preso nessuna decisione sulla fine del suo mandato e che al momento è concentrata sul suo incarico.

Secondo la stessa fonte Lagarde intenderebbe dimettersi prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile del 2027, così da consentire al presidente francese uscente Emmanuel Macron (che non potrà ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo) e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di partecipare alla scelta del suo successore. Il presidente della BCE, infatti, è nominato dal Consiglio Europeo, l’organo dell’Unione Europea formato dai capi di stato e di governo dei paesi membri, su raccomandazione del consiglio dell’Unione Europea e previa consultazione del Parlamento Europeo e del consiglio direttivo della BCE.