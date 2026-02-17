La Serie A ha annunciato che comprerà la piattaforma Fantacalcio

La Lega Serie A (che organizza il massimo campionato di calcio maschile in Italia) ha annunciato che comprerà il 51 per cento di Fantacalcio, la piattaforma più diffusa in Italia – ma non l’unica – per partecipare all’omonimo gioco. Finora fra le due società c’erano state collaborazioni commerciali limitate, ma il gioco era un importante fattore che spingeva i suoi circa 2,5 milioni di utenti a guardare le partite del campionato. In esso infatti i giocatori compongono una squadra di giocatori reali e ricevono punti in base alle loro effettive performance durante le partite di campionato.

Fantacalcio è un marchio registrato e dal 2017 è di proprietà della società Quadronica, che lo aveva acquistato dall’editore GEDI (quello di Repubblica e della Stampa, fra le altre cose). Si stima che circa il 90 per cento delle persone che giocano al Fantacalcio in Italia usi l’applicazione o il sito ufficiali della società.

