È morto a 96 anni il documentarista statunitense Frederick Wiseman

Il regista statunitense Frederick Wiseman, tra i più noti documentaristi contemporanei, è morto lunedì a 96 anni. Nella sua lunga carriera Wiseman aveva realizzato molti documentari che raccontavano la storia di luoghi e istituzioni degli Stati Uniti, tra cui ospedali, scuole, centrali di polizia e biblioteche: uno dei suoi primi e più apprezzati lavori fu Titicut Follies del 1969, girato all’interno di un ospedale psichiatrico del Massachusetts. Alla Mostra del cinema di Venezia del 2017 aveva presentato Ex Libris: The New York Public Library, sulla storia della biblioteca di New York, che era stato molto apprezzato dalla critica. Wiseman era anche stato premiato con un Premio Oscar e con un Leone d’oro, entrambi alla carriera.