In Svizzera è deragliato un treno a causa di una valanga: non si sa ancora se ci siano feriti

Lunedì mattina in Svizzera una valanga ha causato il deragliamento di un treno fra Briga e Goppenstein, nel cantone Vallese. Secondo la polizia cantonale è probabile che ci siano diversi feriti. Il sito di news locale Pomona scrive che a bordo del treno c’erano circa 80 persone.

La tratta ferroviaria fra Briga, che si trova vicino al confine con l’Italia, e Frutigen, verso la capitale Berna, sarà interrotta fino almeno al pomeriggio, secondo quanto annunciato dalle ferrovie svizzere.