Talk è tornato a Cremona

Sabato 14 febbraio il Post è stato a Cremona, per il primo Talk dell’anno. È stata una bella giornata di giornalismo dal vivo, di incontri e di chiacchiere con tutte le persone che il Post lo fanno: con la redazione, con ospiti e amici, e naturalmente con le abbonate e gli abbonati. Grazie a chi è venuto, grazie al comune di Cremona che ha sostenuto Talk per il terzo anno consecutivo e grazie al bel teatro Ponchielli che ci ha ospitati anche questa volta. Ci vediamo ai prossimi incontri dal vivo.