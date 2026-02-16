Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nel Big Air di sci acrobatico. Ci è riuscita anche grazie a un ottimo ultimo salto sui tre della finale (viene sommato il punteggio dei migliori due). In tutto Tabanelli ha fatto 178,25 punti, di cui 94,25 punti nell’ultimo, sui 100 possibili: il singolo punteggio più alto assegnato in tutta la finale.

Il risultato di Tabanelli, che ha 18 anni, è notevole anche perché poco più di tre mesi fa si era infortunata al crociato. Il suo bronzo è la prima medaglia vinta dall’Italia in questa specialità, che è stata introdotta alle Olimpiadi del 2018, a PyeongChang in Corea del Sud.

In gara c’era anche un’altra italiana, Maria Gasslitter, arrivata nona, dopo essere caduta al terzo salto. In ognuna delle manche la giuria assegna da 0 a 100 punti, seguendo cinque criteri: quanto sono alti i salti, la difficoltà delle evoluzioni compiute in aria, i cosiddetti trick e la loro varietà, la fluidità d’esecuzione e, infine, quanto è stata mai-vista-prima la run.