È stato arrestato un ex ministro dell’Energia ucraino coinvolto in un grosso scandalo di corruzione

L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu), una delle due agenzie anticorruzione del paese, ha detto di avere arrestato un ex ministro dell’Energia mentre cercava di lasciare il paese in treno. La Nabu non ha reso noto il nome ma ha fatto riferimento all’operazione “Midas”, quella cioè del grosso scandalo di corruzione che a novembre aveva colpito alcuni esponenti del governo, oltre che imprenditori vicini al presidente Volodymyr Zelensky. Secondo i media ucraini, l’ex ministro arrestato è Herman Halushchenko.

In quell’inchiesta erano coinvolti tra gli altri Halushchenko, ministro dell’Energia dal 2021 fino allo scorso luglio e poi ministro della Giustizia fino a novembre, e Svitlana Grynchuk, che aveva preso il suo posto al ministero dell’Energia. Entrambi avevano negato le accuse, ma Zelensky li aveva prima sospesi e poi costretti alle dimissioni.

La Nabu non ha dato altri dettagli: non si sa per ora dove stesse provando ad andare l’ex ministro arrestato, né dove sia adesso.