Weekly Beasts

Diana Abadi è una donna libanese conosciuta nella periferia sud di Beirut come la “mamma dei gatti”. Negli ultimi 12 anni ha trasformato la sua casa e il suo piccolo negozio di piante e cibo per animali in un rifugio per gatti abbandonati. Oggi sono tra i 50 e i 70, ma nei periodi di crisi, come durante la pandemia o la guerra, ne ha accuditi anche più di 150. Alcuni di loro sono ritratti in una delle fotografie a seguire, intorno a lei. Tra gli altri animali della settimana ci sono un cavallo durante una sessione di idroterapia, un cucciolo di macaco rhesus, una razza con un pesciolino in bocca e una foca stesa sulla neve sull’isola di Horseshoe, in Antartide.