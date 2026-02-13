Gli Stati Uniti stanno inviando una seconda portaerei in Medio Oriente

Gli Stati Uniti stanno inviando un altro gruppo di navi da guerra nell’oceano Indiano e in Medio Oriente, dopo quelle arrivate nella zona due settimane fa. Fra queste c’è la USS Gerald R. Ford, la portaerei più grande del mondo e la più potente e avanzata della flotta statunitense, che nei mesi scorsi era stata posizionata di fronte al Venezuela. Lo spostamento non è stato annunciato ufficialmente ma è stato confermato in forma anonima da funzionari del dipartimento della Difesa statunitense ai giornali statunitensi.

La USS Gerald R. Ford e le sue navi di scorta si uniranno al gruppo della portaerei USS Abraham Lincoln e alle altre navi già inviate vicino alle coste dell’Iran: in questo modo l’amministrazione statunitense vuole mettere sotto pressione con la minaccia di nuovi attacchi, dopo quelli di giugno, il regime iraniano, già in difficoltà per le enormi proteste di gennaio. Intanto fra i due paesi sono in corso anche trattative diplomatiche riguardanti il programma nucleare iraniano e altre questioni.

– Leggi anche: Stati Uniti e Iran si sono parlati, per decidere di cosa parlare