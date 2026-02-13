Un tribunale britannico ha detto che la designazione di Palestine Action come gruppo terroristico è illegittima

Un tribunale britannico ha dato ragione al gruppo di attivisti Palestine Action, che chiedeva che venisse revocata la sua designazione da parte del governo come organizzazione terroristica. La sanzione rimarrà però in vigore almeno fino alla prossima udienza, che si terrà entro la fine del mese e in cui si deciderà se lasciarla in vigore anche durante il secondo grado del processo. Il governo ha già detto che farà ricorso.

La legge britannica prevede che chi fa parte di organizzazioni terroristiche o le sostiene pubblicamente sia punibile con pene fino a 14 anni di carcere: questo negli scorsi mesi aveva portato a circa 2mila arresti di persone che stavano partecipando pacificamente a manifestazioni a sostegno della Palestina organizzate dal gruppo.

Palestine Action aveva compiuto diverse azioni mirate contro le fabbriche di armi di aziende israeliane con sede nel Regno Unito e contro aziende a loro collegate. L’inserimento nell’elenco delle organizzazioni terroristiche la accomunava a gruppi come lo Stato Islamico. Era stato deciso dopo che tre attivisti avevano fatto irruzione in una base militare in Inghilterra e avevano danneggiato alcuni aerei.