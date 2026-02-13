L’Iran ha rilasciato tre importanti politici riformisti arrestati per aver criticato come il regime aveva represso violentemente le proteste di gennaio

L’Iran ha rilasciato tre figure di spicco del Fronte Riformista, un’organizzazione che racchiude gli schieramenti più progressisti dell’arco politico iraniano, a cui appartiene l’attuale presidente Masoud Pezeshkian. Lunedì queste persone erano state arrestate – insieme a una quarta, di cui però non si hanno notizie – nell’ambito di una massiccia campagna intimidatoria del regime verso chi lo criticava per la violenza senza precedenti con cui aveva represso le proteste di metà gennaio, in cui erano state uccise migliaia di persone. Era stata arrestata anche la segretaria generale del Fronte Riformista Azar Mansouri, il cui avvocato ha detto che ancora non è chiaro di quale reato fosse accusata.

