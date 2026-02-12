Zelensky ha detto che in Ucraina ci saranno elezioni anticipate solo dopo un cessate il fuoco

Mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che in Ucraina ci saranno elezioni anticipate per scegliere un nuovo presidente solo dopo aver ottenuto garanzie di sicurezza e un cessate il fuoco con la Russia. Mercoledì mattina il Financial Times aveva scritto che Zelensky stava pianificando elezioni anticipate e un referendum sull’accettazione di un piano per la fine della guerra con la Russia già nel giro dei prossimi tre mesi, su pressione degli Stati Uniti. In una nota vocale inviata a un gruppo di giornalisti Zelensky però ha smentito questa ricostruzione.

Le elezioni in Ucraina sono sospese fin dall’invasione russa cominciata nel febbraio del 2022, quando nel paese fu introdotta la legge marziale. Zelensky ha detto più volte che in Ucraina sarebbe stato possibile indire elezioni solo dopo un accordo di pace con la Russia, ma di recente ha lasciato intendere di essere disposto ad accelerare i tempi come parte del piano degli Stati Uniti per concludere la guerra. Secondo Zelensky, se anche la Russia lo accettasse sarebbe possibile cessare i combattimenti entro la prossima estate. Il presidente ucraino ha anche ribadito che qualsiasi accordo per stabilire la cessione di territori ucraini alla Russia dovrebbe essere votato in un referendum.

