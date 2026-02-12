NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Heineken licenzierà 6mila dipendenti, per via del calo dei consumi di birra

Lattine di Heineken in un negozio di Lisbona, in una foto dello scorso aprile
Lattine di Heineken in un negozio di Lisbona, in una foto dello scorso aprile (Zed Jameson/Bloomberg)

Il gruppo nederlandese Heineken, il secondo produttore al mondo di birra dopo quello belga AB InBev, licenzierà fino a 6mila dipendenti nei prossimi due anni, cioè circa il 7 per cento degli 87mila totali. I licenziamenti coinvolgeranno sia le persone con lavori d’ufficio sia quelle degli stabilimenti. Il direttore finanziario, Harold van den Broek, li ha giustificati con la necessità di razionalizzare i costi, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, in una fase di calo dei consumi di birra.

L’anno scorso la produzione di Heineken è diminuita dell’1,2 per cento rispetto al 2024, ma i profitti sono aumentati grazie ai mercati in Asia e Africa dove, al contrario di Europa e Nord America, le vendite stanno aumentando. I tagli al personale si concentreranno nei mercati con meno prospettive di crescita, come appunto l’Europa, dove i minori consumi sono dovuti a ragioni sia culturali (i giovani in genere bevono meno birra) sia economiche (il costo della vita). Per questo anche altri gruppi, tra cui il danese Carlsberg, hanno prospettato licenziamenti o riorganizzazioni.

– Leggi anche: In Germania non si è mai bevuta così poca birra

Tag: birra-heineken-paesi bassi

Consigliati