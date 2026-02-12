Heineken licenzierà 6mila dipendenti, per via del calo dei consumi di birra

Il gruppo nederlandese Heineken, il secondo produttore al mondo di birra dopo quello belga AB InBev, licenzierà fino a 6mila dipendenti nei prossimi due anni, cioè circa il 7 per cento degli 87mila totali. I licenziamenti coinvolgeranno sia le persone con lavori d’ufficio sia quelle degli stabilimenti. Il direttore finanziario, Harold van den Broek, li ha giustificati con la necessità di razionalizzare i costi, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, in una fase di calo dei consumi di birra.

L’anno scorso la produzione di Heineken è diminuita dell’1,2 per cento rispetto al 2024, ma i profitti sono aumentati grazie ai mercati in Asia e Africa dove, al contrario di Europa e Nord America, le vendite stanno aumentando. I tagli al personale si concentreranno nei mercati con meno prospettive di crescita, come appunto l’Europa, dove i minori consumi sono dovuti a ragioni sia culturali (i giovani in genere bevono meno birra) sia economiche (il costo della vita). Per questo anche altri gruppi, tra cui il danese Carlsberg, hanno prospettato licenziamenti o riorganizzazioni.

– Leggi anche: In Germania non si è mai bevuta così poca birra