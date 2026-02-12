È morto l’attore Bud Cort, noto soprattutto per il film del 1971 “Harold and Maude”

È morto a 77 anni l’attore statunitense Bud Cort, famoso soprattutto per aver interpretato il ragazzino ossessionato dalla morte nella commedia del 1971 Harold and Maude, in cui recitava al fianco di Ruth Gordon, nel ruolo di un’anziana sopravvissuta all’Olocausto. La notizia della sua morte, dovuta a una lunga malattia, è stata data da un amico, Dorian Hannaway.

Cort aveva cominciato con alcuni ruoli in tv per poi essere notato da Robert Altman, che nel 1970 lo scritturò nei suoi film Anche gli uccelli uccidono e M*A*S*H. Per il suo ruolo in Harold and Maude, diretto da Hal Ashby, fu candidato sia a un Golden Globe sia a un BAFTA (i premi più importanti del cinema nel Regno Unito), come miglior attore esordiente. Da allora recitò in molti altri film e serie tv, perlopiù in ruoli secondari: nel 1979 infatti subì un grave incidente che rese necessari diversi interventi di chirurgia estetica, e che condizionarono la sua carriera. Tra i film in cui recitò ci sono Invaders, Heat – La sfida, The Mask, Dogma, Le ragazze del Coyote Ugly, Pollock e Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson. Fu coinvolto in un altro grave incidente nel 2011, e negli ultimi anni si era visto molto poco.