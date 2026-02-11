Le autorità statunitensi hanno bloccato per 10 giorni tutti i voli all’aeroporto di El Paso, in Texas, per vaghe ragioni di sicurezza

La Federal Aviation Administration (FAA), l’organo che regola l’aviazione civile negli Stati Uniti, ha sospeso per 10 giorni tutti i voli da e per El Paso, dalla tarda sera di martedì 10 febbraio a quella del 20 febbraio. La misura è stata comunicata con pochissimo preavviso ed è stata motivata dalla FAA con «speciali questioni di sicurezza»: non è stata data alcuna spiegazione sulla loro natura. L’aeroporto ha detto che il suo staff è in attesa di ulteriori indicazioni da parte della FAA. Sono bloccati sia i voli passeggeri sia quelli commerciali. El Paso si trova in Texas a ridosso del confine con il Messico, oltre il quale c’è la città di Ciudad Juárez.