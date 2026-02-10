Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto il bronzo nel doppio misto di curling

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia di bronzo nel torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina, battendo la Gran Bretagna per 5-3. Constantini e Mosaner erano i campioni olimpici in carica, ma lunedì erano stati battuti in semifinale dagli Stati Uniti: hanno vinto grazie a un ottimo tiro di Constantini, che ha confermato il vantaggio dell’Italia nella penultima manche (end) e chiuso la partita.

Quella di martedì è la seconda medaglia olimpica consecutiva per i due atleti, ed è l’undicesima per l’Italia a questi Giochi: siamo arrivati a due ori, due argenti e sette bronzi. La finale del torneo di curling sarà sempre martedì, alle 18:05, tra Stati Uniti e Svezia. A breve comunque inizieranno il torneo maschile e quello femminile di curling olimpico, a cui rivedremo sia Mosaner che Constantini.