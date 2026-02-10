Daniela Santanchè è indagata per bancarotta anche per il fallimento della società Bioera

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per bancarotta per il fallimento di Bioera, la società di prodotti alimentari biologici di cui fino al 2021 è stata presidente. L’indagine contro Santanchè si aggiunge alle altre inchieste in cui è coinvolta, per le quali da mesi riceve pressioni affinché si dimetta, anche da esponenti del suo stesso partito e anche in maniera perentoria: finora le ha sempre ignorate.

Bioera era stata sottoposta a liquidazione giudiziale (una procedura che sancisce di fatto il fallimento di un’impresa) da parte del tribunale a dicembre del 2024, e la procura aveva deciso poi di avviare un’indagine per bancarotta. Il tribunale ha ritenuto che Bioera non avesse risorse sufficienti a pagare alcuni creditori con cui aveva debiti e che non avesse aumentato il proprio capitale come invece aveva prospettato, tra le altre cose. Santanchè è indagata anche per bancarotta per il fallimento di Ki Group.

