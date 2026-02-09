Il memoriale per le vittime dell’incendio di Crans-Montana è andato a fuoco, probabilmente a causa delle candele

Domenica ha preso fuoco il memoriale per le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Era quello che si vedeva spesso nelle foto e nei video di racconto dei giorni dopo l’incidente, intorno al quale nelle ultime settimane si erano radunate molte persone: era una sorta di tenda a forma di cupola, allestita vicino al luogo dell’incidente pochi giorni dopo, all’interno della quale c’era un libro di dediche, fiori, fotografie e candele. Secondo le autorità sarebbero state proprio le candele la causa dell’incendio. Non ci sono stati feriti.